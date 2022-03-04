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ПриватБанк скасував вихідні дні 5-8 березня

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 17:03
ПриватБанк скасував вихідні дні 5-8 березня Фото: ПриватБанк працюватиме без вихідних 5-8 березня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк скасував вихідні дні 5-8 березня. Відділення працюватимуть у скороченому режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку у Facebook.

"5-8 березня ПриватБанк працюватиме, наші відділення відкриються, де це можливо, і працюватимуть у скороченому режимі: з 10 до 13 години. Українська фінансова система та система електронних платежів НБУ працюватиме у вихідні дні без обмежень", - йдеться в повідомленні.

У банку нагадали, що в умовах воєнного стану обмежено зняття готівки (окрім кредитних коштів) в банкоматах ПриватБанку: 20 000 грн на 3 години, 100 000 грн на добу. У банкоматах інших банків: 1000 грн/одна операція; 15 000 грн на 3 години. Такі ліміти встановлено, щоб якомога більше клієнтів мали можливість отримати готівку.

"Картки ПриватБанку за кордоном. Ви можете використовувати платіжні картки для зняття готівки та розрахунків. Обмежень на безготівкові розрахунки за кордоном немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) зобов’язав банки працювати без вихідних днів 7-8 березня у період дії воєнного стану. Відділення працюватимуть в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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