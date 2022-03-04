Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки работать без выходных дней (7 та 8 марта 2022 года) в период действия военного положения. Отделения будут работать при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ в Facebook .

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, в условиях военного положения банки должны выполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужны украинцам банковские услуги.

"Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения", - сказал он.

Напомним, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.