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НБУ обязал банки работать без выходных

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Украина, Пятница 04 марта 2022 15:58
НБУ обязал банки работать без выходных Фото: НБУ обязал банки работать без выходных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки работать без выходных дней (7 та 8 марта 2022 года) в период действия военного положения. Отделения будут работать при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ в Facebook.

Как отметил глава НБУ Кирилл Шевченко, в условиях военного положения банки должны выполнять свой гражданский долг и работать без выходных, предоставляя нужны украинцам банковские услуги.

"Для этого банки должны обеспечить надлежащую и бесперебойную работу своих филиалов и отделений, в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения", - сказал он.

Напомним, что система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает без перебоев, в штатном режиме в соответствии с ранее установленным технологическим регламентом (23 часа в сутки).

То есть участники СЭП могут осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности, потребности своих клиентов, а также руководствуясь нормами законодательства Украины.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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