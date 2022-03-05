ПриватБанк отменил для всех магазинов комиссию за безналичную оплату картами

Государственный ПриватБанк с сегодняшнего дня и до конца марта отменил для всех торговых предприятий и компаний комиссии за прием безналичной оплаты карточками через терминалы на кассах. Сейчас работают более 10 тысяч терминалов банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Ради безопасности каждого украинца мы призываем украинский бизнес на время военного положения сделать приоритетом безналичную оплату товаров банковскими картами. Сегодня украинцам нужны жизненно важные товары и услуги, оплата которых наличными является дополнительным фактором опасности", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 5 марта 2022 года в сети ПриватБанка работают: