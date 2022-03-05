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ПриватБанк скасував для всіх магазинів комісію за безготівкову оплату картками

Автор: Олександр Білоус

Державний ПриватБанк відсьогодні та до кінця березня скасував для всіх торгових підприємств і компаній комісії за прийом безготівкової оплати картками через термінали на касах. Наразі працюють понад 10 тисяч терміналів банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Заради безпеки кожного українця ми закликаємо український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, оплата яких готівкою є додатковим фактором небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, 5 березня 2022 року у мережі ПриватБанку працюють:

  • 643 відділення
  • 5 190 банкоматів з готівкою
  • 10 296 терміналів на касах

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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ПриватБанк