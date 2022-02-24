ПриватБанк обнародовал режим работы во время военного положения

"Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн", - говорится в сообщении.

Кроме того, безналичные расчеты работают без ограничений. Сеть POS-терминалов банка работает.

Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. "Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе", - отметили в банке.

Кроме того, срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней. В то же время временно остановлены покупки по "Оплате частями".

"Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями, и мы делаем все, чтобы к 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация", - говорится в сообщении.