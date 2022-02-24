RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ПриватБанк оприлюднив режим роботи під час воєнного стану

Автор: Олександр Білоус

Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн", - йдеться в повідомленні.

Крім того, безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Мережа POS-терміналів банку працює.

Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. "Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - зазначили в банку.

Крім того, строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів. Водночас тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".

"Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

НБУ заявили, що Національний банк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж. Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанкВторгнення Росії до України