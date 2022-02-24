ПриватБанк оприлюднив режим роботи під час воєнного стану

Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

"Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація", - йдеться в повідомленні.

Крім того, строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів. Водночас тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".

Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. "Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - зазначили в банку.

Крім того, безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Мережа POS-терміналів банку працює.

"Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.

НБУ заявили, що Національний банк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж. Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.