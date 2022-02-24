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ПриватБанк обнародовал режим работы во время военного положения

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 12:50
ПриватБанк обнародовал режим работы во время военного положения Фото: ПриватБанк обнародовал режим работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7. Отделения ПриватБанка работающие в тех населенных пунктах, в которых нет угрозы для здоровья и жизни работников и клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн", - говорится в сообщении.

Кроме того, безналичные расчеты работают без ограничений. Сеть POS-терминалов банка работает.

Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно. "Наша служба инкассации обеспечивает наличные на бесперебойной основе", - отметили в банке.

Кроме того, срок действия карт ПриватБанка автоматически продлен на 180 дней. В то же время временно остановлены покупки по "Оплате частями".

"Любые другие ограничения вне постановления НБУ являются техническими трудностями, и мы делаем все, чтобы к 14:00 ПриватБанк заработал в соответствии с постановлением на всех территориях, где позволяет ситуация", - говорится в сообщении.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что банковская система в условиях военного положения продолжает работать в обычном режиме. Вместе с тем, НБУ принял постановление относительно ограничений по снятию наличных в сумме 100 000 гривен. Работа валютного рынка остановлена, кроме продажи валюты клиентам.

НБУ заявили, что Национальный банк не вводил ограничений на безналичные расчеты, в частности на расчеты через POS-терминалы в точках торговых сетей. Все безналичные расчеты можно проводить без ограничений.

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