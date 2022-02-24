ПриватБанк оприлюднив режим роботи під час воєнного стану
Онлайн-банкінг Приват24 та Приват24 для бізнесу, мережа самообслуговування працює в режимі 24/7. Відділення ПриватБанку працюють в тих населених пунктах, в яких немає загроз для здоров’я й життя працівників та клієнтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.
"Ми робимо все, щоб всі наші послуги працювали онлайн", - йдеться в повідомленні.
Крім того, безготівкові розрахунки працюють без обмежень. Мережа POS-терміналів банку працює.
Зняття готівки через банкомати ПриватБанку доступне. "Наша служба інкасації забезпечує готівку на безперебійній основі", - зазначили в банку.
Крім того, строк дії карток ПриватБанку автоматично подовжено на 180 днів. Водночас тимчасово зупинені покупки через "Оплату частинами".
"Будь-які інші обмеження поза постановою НБУ є технічними труднощами, і ми робимо усе, щоб до 14:00 ПриватБанк запрацював у відповідності до постанови на всіх територіях, де дозволяє ситуація", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що банківська система в умовах воєнного стану продовжує працювати у звичайному режимі. Разом з тим, НБУ прийняв постанову щодо обмежень щодо зняття готівки в сумі 100 000 гривень. Робота валютного ринку зупинена, крім продажу валюти клієнтам.
НБУ заявили, що Національний банк не вводив обмежень на безготівкові розрахунки, зокрема на розрахунки через POS-термінали у точках торговельних мереж. Усі безготівкові розрахунки можна здійснювати без обмежень.