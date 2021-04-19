ПриватБанк за квартал заработал на комиссиях 5 млрд гривен

По данным пресс-службы, чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше "доковидних" объемов первого квартала прошлого года.

Вместе с тем, была проведена переоценка облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации. Убыток от этого портфеля за 3 месяца 2021 составил 6,8 млрд грн.

Всего за первый квартал ПриватБанк получил 2,4 млрд гривен чистой прибыли.