ПриватБанк за квартал заробив на комісіях 5 млрд гривень

За даними прес-служби, чистий процентний дохід порівняно з першим кварталом минулого року зріс на 21% і становить 6,3 млрд грн. Кредитний портфель банку порівняно з четвертим кварталом 2020 збільшився на 6% до 58,5 млрд грн, але ще на 4,7% менше "доковідних" обсягів першого кварталу минулого року.

Разом з тим, була проведена переоцінка облігацій внутрішньої державної позики, отриманих в якості внеску в статутний капітал банку при націоналізації. Збиток від цього портфеля за 3 місяці 2021 склав 6,8 млрд грн.

Всього за перший квартал ПриватБанк отримав 2,4 млрд гривень чистого прибутку.