ПриватБанк, Visa та NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 12:40
ПриватБанк, Visa та NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему Фото: ПриватБанк, Visa та NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Найбільший український банк ПриватБанк разом із Visa та кіберспортивною організацією NAVI оголосили про створення першої в Україні фінансової екосистеми, заточеної під геймерів та кіберспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Першим елементом майбутньої екосистеми стала колекція діджитал-скінів ПриватБанк × Visa × NAVI, доступна у застосунку Приват24. Користувачі можуть персоналізувати картку та активувати 15% кешбеку в геймерських категоріях, отримати 30% знижки на мерч NAVI та взяти участь у розіграшах подарунків, включно з можливістю відвідати офіс NAVI.

Упродовж наступного року партнери розширюватимуть екосистему та презентують окрему геймерську картку з бонусами, інтеграціями та персоналізованим дизайном.

Стратегічна мета - створити комфортну інфраструктуру для гравців, де фінанси поєднуються з геймерським досвідом і реальними перевагами, пояснюють у банку.

"Ми хочемо зробити ігровий процес вигіднішим, цікавішим та комфортнішим для всіх геймерів України, щоб наші клієнти отримували відчутну вигоду за свої звичні покупки в іграх та цифрових сервісах", - коментує Оксана Конюшко, керівниця департаменту карткових продуктів ПриватБанку.

У Visa наголосили, що хочуть підтримати динамічний розвиток геймерської культури в Україні та створити фінансові рішення, які відповідають потребам молодого цифрового покоління.

"Геймінг сьогодні - важливий спосіб ментального відновлення, і в умовах постійного стресу це має особливе значення. Тому ми прагнемо будувати екосистему, яка буде не просто зручною, а по-справжньому корисною для спільноти: від персоналізованих сервісів до нових можливостей для самовираження та взаємодії", - зазначила Олена Молодцова, старша менеджерка з маркетингу Visa в країнах Східної та Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу.

У NAVI зазначають, що перша геймерська картка в Україні, буде створена гравцями для гравців.

"Разом із Visa та ПриватБанком ми об’єднали свої сили, щоби дати фанам більше, ніж просто емоції: кешбек на улюблені сервіси, знижки, розіграші, персоналізований скін. Це командна робота брендів, яким довіряють мільйони", - розповів Олексій "ХАОС" Кучеров, операційний директор NAVI.

За словами, Андрія Грищенка, виконавчого директора Федерації кіберспорту України та радника з комунікацій NAVI, наразі вдається вибудовувати для фанатів NAVI простий сценарій: коли щоденні оплати перетворюються на бонуси, активності й емоції, пов’язані з улюбленим клубом.

"Ми хочемо, щоб у будь-якому місті України фанати відчували, що за ними стоїть велика спільнота та надійні партнери, які так само вірять у силу українського кіберспорту", - пояснив він.

