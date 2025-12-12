ua en ru
ПриватБанк, Visa и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему

ПриватБанк, Visa и NAVI запустили первую в Украине геймерскую финансовую экосистему
Автор: Юлия Бойко

Крупнейший украинский банк ПриватБанк вместе с Visa и киберспортивной организацией NAVI объявили о создании первой в Украине финансовой экосистемы, заточенной под геймеров и киберспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Первым элементом будущей экосистемы стала коллекция диджитал-скинов ПриватБанк × Visa × NAVI, доступная в приложении Приват24. Пользователи могут персонализировать карту и активировать 15% кэшбэка в геймерских категориях, получить 30% скидки на мерч NAVI и принять участие в розыгрышах подарков, включая возможность посетить офис NAVI.

В течение следующего года партнеры будут расширять экосистему и представят отдельную геймерскую карту с бонусами, интеграциями и персонализированным дизайном.

Стратегическая цель - создать комфортную инфраструктуру для игроков, где финансы сочетаются с геймерским опытом и реальными преимуществами, объясняют в банке.

"Мы хотим сделать игровой процесс выгоднее, интереснее и комфортнее для всех геймеров Украины, чтобы наши клиенты получали ощутимую выгоду за свои привычные покупки в играх и цифровых сервисах", - комментирует Оксана Конюшко, руководитель департамента карточных продуктов ПриватБанка.

В Visa отметили, что хотят поддержать динамичное развитие геймерской культуры в Украине и создать финансовые решения, которые отвечают потребностям молодого цифрового поколения.

"Гейминг сегодня - важный способ ментального восстановления, и в условиях постоянного стресса это имеет особое значение. Поэтому мы стремимся строить экосистему, которая будет не просто удобной, а по-настоящему полезной для сообщества: от персонализированных сервисов до новых возможностей для самовыражения и взаимодействия", - отметила Елена Молодцова, старший менеджер по маркетингу Visa в странах Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа.

В NAVI отмечают, что первая геймерская карта в Украине, будет создана игроками для игроков.

"Вместе с Visa и ПриватБанком мы объединили свои силы, чтобы дать фанам больше, чем просто эмоции: кэшбек на любимые сервисы, скидки, розыгрыши, персонализированный скин. Это командная работа брендов, которым доверяют миллионы", - рассказал Алексей "ХАОС" Кучеров, операционный директор NAVI.

По словам Андрея Грищенко, исполнительного директора Федерации киберспорта Украины и советника по коммуникациям NAVI, пока удается выстраивать для фанатов NAVI простой сценарий: когда ежедневные оплаты превращаются в бонусы, активности и эмоции, связанные с любимым клубом.

"Мы хотим, чтобы в любом городе Украины фанаты чувствовали, что за ними стоит большое сообщество и надежные партнеры, которые так же верят в силу украинского киберспорта", - пояснил он.

