ПриватБанк дозволив купівлю валюти фізособам для відкриття депозитів

ПриватБанк дозволив своїм клієнтам купувати валюту у мобільному додатку Приват24 для відкриття депозитів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Club .
Нова опція стала доступною для фізичних осіб через інтернет-банкінг, а також мобільний додаток Приват24. Щоб нова послуга з'явилася, потрібно оновити її до актуальної версії.
ПриватБанк розміщує строкові депозити строком від 3 місяців під 0,01%. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку – 37,4532 грн за долар. Тобто мінімальна сума депозиту становить 2 долари, а максимальна 1335 доларів.
Окрім ПриватБанку, цю послугу надають майже три десятки приватних та державних фінансових установ.
Раніше уряд розподілив багатомільярдний прибуток ПриватБанку. На виплату дивідендів до держбюджету буде направлено 80% прибутку банку.
Також нагадаємо, ПриватБанк запусти нову технологію, яка дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток. Для цього потрібен лише інтернет.
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