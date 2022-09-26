ПриватБанк дозволив купівлю валюти фізособам для відкриття депозитів

ПриватБанк дозволив своїм клієнтам купувати валюту у мобільному додатку Приват24 для відкриття депозитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Club .

Нова опція стала доступною для фізичних осіб через інтернет-банкінг, а також мобільний додаток Приват24. Щоб нова послуга з'явилася, потрібно оновити її до актуальної версії.

ПриватБанк розміщує строкові депозити строком від 3 місяців під 0,01%. Розміщення депозитів відбувається за картковим курсом ПриватБанку – 37,4532 грн за долар. Тобто мінімальна сума депозиту становить 2 долари, а максимальна 1335 доларів.

Окрім ПриватБанку, цю послугу надають майже три десятки приватних та державних фінансових установ.