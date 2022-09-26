ПриватБанк разрешил покупку валюты физлицам для открытия депозитов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Club .

Новая опция стала доступной для физических лиц через интернет-банкинг, а также мобильное приложение Приват24. Чтобы новая услуга появилась, его нужно обновить до актуальной версии.

ПриватБанк размещает срочные депозиты сроком от 3 месяцев под 0,01%. Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка – 37,4532 грн за доллар. То есть, минимальная сумма депозита составляет 2 доллара, а максимальная 1335 долларов.

Кроме ПриватБанка, эту услугу предоставляют почти три десятка частных и государственных финансовых учреждений.