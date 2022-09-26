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ПриватБанк разрешил покупку валюты физлицам для открытия депозитов

Фото: ПриватБанк одобрил покупку валюты физлицам (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

ПриватБанк разрешил своим клиентам покупать валюту в мобильном приложении Приват24 для открытия депозитов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Club.

Новая опция стала доступной для физических лиц через интернет-банкинг, а также мобильное приложение Приват24. Чтобы новая услуга появилась, его нужно обновить до актуальной версии.

ПриватБанк размещает срочные депозиты сроком от 3 месяцев под 0,01%. Размещение депозитов происходит по карточному курсу ПриватБанка – 37,4532 грн за доллар. То есть, минимальная сумма депозита составляет 2 доллара, а максимальная 1335 долларов.

Кроме ПриватБанка, эту услугу предоставляют почти три десятка частных и государственных финансовых учреждений.

Ранее правительство распределило многомиллиардную прибыль ПриватБанка. На выплату дивидендов в госбюджет будет направлено 80% прибыли банка.

Также напомним, ПриватБанк запусти новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет.

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ПриватБанк