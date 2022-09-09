Правительство распределило многомиллиардную прибыль ПриватБанка: на что пойдут деньги

Кабинет министров утвердил годовой отчет АО КБ "ПриватБанк" за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будет направлено 80% прибыли банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 07 сентября 2022 г. № 790-р.

Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли банка за 2021 год и размер годовых дивидендов, направляемых: 80% чистой прибыли в размере 28,040 млрд гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;

5% чистой прибыли в размере 1,753 млрд гривен - в резервный фонд;

15% чистой прибыли в размере 5,258 млрд гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.