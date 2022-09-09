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Правительство распределило многомиллиардную прибыль ПриватБанка: на что пойдут деньги

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 10:18
Правительство распределило многомиллиардную прибыль ПриватБанка: на что пойдут деньги Фото: правительство распределило прибыль ПриватБанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров утвердил годовой отчет АО КБ "ПриватБанк" за 2021 год. На выплату дивидендов в госбюджет будет направлено 80% прибыли банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 07 сентября 2022 г. № 790-р.

Правительство утвердило такое распределение чистой прибыли банка за 2021 год и размер годовых дивидендов, направляемых:

  • 80% чистой прибыли в размере 28,040 млрд гривен - на выплату дивидендов в государственный бюджет;
  • 5% чистой прибыли в размере 1,753 млрд гривен - в резервный фонд;
  • 15% чистой прибыли в размере 5,258 млрд гривен - на покрытие накопленных убытков прошлых лет.

Отметим, ПриватБанк в марте 2022 года в полном объеме осуществил авансовое перечисление в государственный бюджет 28 млрд гривен годовых дивидендов за 2021 год. Они направлены на выплату акционеру банка - государству.

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