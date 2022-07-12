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ПриватБанк запускает важную услугу. Пригодится украинцам за границей

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 14:59
ПриватБанк запускает важную услугу. Пригодится украинцам за границей Фото: ПриватБанк запускает услугу звонков через мобильное приложение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк запусти новую технологию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение. Для этого нужен только интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Услуга будет особенно полезной для клиентов, находящихся за рубежом или по другим причинам не имеющих доступа к мобильной связи украинских операторов", - отметили в банке.

Как позвонить в банк из приложения?

Нажмите на "Профиль клиента" (значок или фото в верхнем левом углу экрана) - "Служба поддержки" - "Звонок через Приват24" для iOS или "Звонок в поддержку" для Android.

"Сервис работает в тестовом режиме: проверяем его возможности, чтобы сделать технологию еще более удобной", - говорится в сообщении.

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