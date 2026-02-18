ПриватБанк дав новий курс валют: скільки коштує долар 18 лютого та чи є ліміти на покупку

Сьогодні, 18 лютого, готівковий долар в Україні додав у ціні як в обмінниках, так і в касах ПриватБанку. Водночас європейська валюта демонструє різноспрямовану динаміку: в обмінниках вона дещо здешевшала, тоді як банківські курси піднялися.
Скільки коштує валюта сьогодні та чи є ліміти на покупку - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Фото: курс валют на 18 лютого (інфографіка РБК-Україна)
Вранці 18 лютого портал Minfin наводить середній курс валют в обмінниках. Так, долар сьогодні коштує 43,30 (+5 коп. у порівнянні із вчорашнім ранком), здати валюту можна за курсом 43,20 (+6 коп)
Єврож обмінниках трохи знизилось. Купити європейську валюту сьогодні можна за середнім курсом 51,50 (-5 коп) гривня, а здати за 51,35 (-2 коп).
ПриватБанк також оновив курси валют. Сьогодні долар у касах коштує 43,45 (+6 коп) гривні, а карткові операції зі вчора без змін - 43,47 гривні. Здати валюту у відділеннях можна за курсом 42,85 (+6 коп) гривні, а безнал - 43 (+6 коп) гривні.
Курс євро також трохи зріс. Купити євро у відділеннях банку сьогодні можна за курсом 51,6 (+5 коп) гривня, а для карток - 51,81 гривню. Здати валюту можна за курсом 50,6 (+5 коп) гривень в касах та 50,92 (+6 коп) гривень - безнал.
Як зазначається на сайті ПриватБанку, купити валюту в касі можна в межах того обсягу, який є в наявності у відділенні.
Якщо сума покупки перевищує 400 000 грн, банк попросить вас підтвердити походження грошей та надати паспорт.
Так, але діє ліміт до 100 000 грн на день. Це стосується як зняття у гривні, так і у валюті (в еквіваленті).