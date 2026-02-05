ПриватБанк чи Ощадбанк: де дешевше купувати долар 5 лютого та який курс в обмінниках

Головне:

Курс долара в обмінниках - 43,16,

Курс долара ПриватБанк - 43,32,

Курс долара Ощадбанк - 43,45.

Фото: курс валют на 5 лютого (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, середній курс долара, за яким обмінники продають валюту в Україні, сьогодні становить 43,16 гривні, купують долари по 43,07 гривні.

Євро в обмінниках 5 лютого можна купити за 51,22 гривню, а продати за 51,05. Коливання у порівнянні зі вчора незначні, в межах кількох копійок.

Курс валют ПриватБанк

В касах банків купити долар можна за 43,32 гривень, а продати за 42,72 гривні. Трішки дорожче при оплаті картою - 43,48 та 42,87 відповідно.

Що стосується євро, то, наприклад 100 євро в касі можна придбати за 5130 гривень, а продати - за 5030 гривень. При оплаті картою дорожче - 5128 та 5054 відповідно.

Курс валют Ощадбанк

Що стосується Ощадбанку, то 100 доларів в касі сьогодні можна купити за 4345 гривень, а продати за 4290. Як і в "Приваті", карткові операції дорожче - 4355 та 4295 відповідно.

Євро в "Ощаді" 5 лютого в касах продають по 51,55 гривень, а купують по 50,70, а картою це коштуватиме 51,60 та 50,75 відповідно.

Тож, виходить, що купувати долари та євро вигідніше сьогодні в касах ПриватБанку.

Скільки доларів можна купити в банку за один раз?

Правила фінансового ринку в Україні регулює НБУ. З початком повномасштабного вторгнення були введені певні обмеження. Втім, наразі обмеження на купівлю валюти скасовані. Тож, купити долари або євро в касах банків можна без обмежень. Головне, щоб валюта була у наявності у відділеннях.

Втім, у ПриватБанку зазначають, що якщо сума валюти більша за 400 000 грн (в екв.), то клієнт має надати документи, які підтверджують джерело походження коштів, та пройти ідентифікацію.