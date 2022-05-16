В Приват24 второй раз за неделю произошел сбой
Фото: В Приват24 произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
В работе мобильного приложения и интернет-банкинга Приват24 произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут авторизироваться в личном кабинете.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В Приватбанке сообщили, что сейчас наблюдается нестабильная работа сервиса.
"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим", - сообщили в пресс-службе банка.
Напомним, не так давно 12 мая в работе Приват24 наблюдалась аналогичная проблема.
Недавно ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.
Кроме того, в Приват24 появилась новая функция.