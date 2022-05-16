ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Приват24 второй раз за неделю произошел сбой

Новина українською →
Киев, Понедельник 16 мая 2022 15:53
В Приват24 второй раз за неделю произошел сбой Фото: В Приват24 произошел сбой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В работе мобильного приложения и интернет-банкинга Приват24 произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут авторизироваться в личном кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Приватбанке сообщили, что сейчас наблюдается нестабильная работа сервиса.

"Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим", - сообщили в пресс-службе банка.

В Приват24 второй раз за неделю произошел сбой

Напомним, не так давно 12 мая в работе Приват24 наблюдалась аналогичная проблема.

Недавно ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии для безопасного и быстрого обслуживания по телефону клиентской поддержки 3700.

Кроме того, в Приват24 появилась новая функция.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
ЕК получила все ответы, готовит выводы по заявке на вступление Украины, - Варгели
DAILY
Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Россия не оставила свою стратегическую цель – уничтожить Украину