У Приват24 появилась новая функция - интеграция с платежной системой Payoneer
ПриватБанк и платежная система Payoneer запустили интеграцию в Приват24. Это поможет быстрее получать средства из Payoneer прямо в приложении (мобильном и web).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.
Как отметили в пресс-службе, интеграция Payoneer в Приват24 дает пользователям новые возможности:
- Регистрация пользователя через Приват24, авторизация в сервисе Payoneer с банковского приложения, привязка существующей учетной записи и просмотр истории дебетовых транзакций через ПриватБанк;
- Вывод средств с Payoneer на карты и счета физических лиц и ФЛП. Зачисление средств круглосуточно в режиме ONLINE для физлиц и в режиме с 8.00 до 20.00 в рабочие дни для ФЛП;
- Возможность открытия виртуальных/интернет карт в процессе вывода средств, мгновенное получение банковских реквизитов по балансам в USD и EUR для приема платежей за предоставленные услуги;
- Другой курс конвертации в гривну и отсутствие комиссий банков-корреспондентов за SWIFT-платежи от Payoneer.
Как отметили в пресс-службе банка, на сегодняшний день ПриватБанк обслуживает более 120 тысяч счетов ИТ предпринимателей. Для них действует специальный тариф ИТ-эксперт с льготными условиями обслуживания счетов, бесплатным проведением платежей в бюджет, уплаты налогов, валютообмена.
Payoneer-платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Payoneer является зарегистрированным провайдером MasterCard.
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