У Приват24 вдруге за тиждень стався збій
Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
У роботі мобільного додатку та інтернет-банкінгу Приват24 стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися в особистому кабінеті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
У Приватбанку повідомили, що зараз спостерігається нестабільна робота сервісу.
"Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів з входом в додаток Приват24. Фахівці працюють над усуненням збою, протягом години полагодимо", - повідомили в прес-службі банку.
Нагадаємо, не так давно 12 травня у роботі Приват24 спостерігалася аналогічна проблема.
Нещодавно ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії для безпечного і швидкого обслуговування по телефону клієнтської підтримки 3700.
Крім того, у Приват24 з'явилася нова функція.