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У Приват24 вдруге за тиждень стався збій

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Київ, Понеділок 16 травня 2022 15:53
У Приват24 вдруге за тиждень стався збій Фото: у Приват24 стався збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У роботі мобільного додатку та інтернет-банкінгу Приват24 стався збій. Користувачі скаржаться, що не можуть авторизуватися в особистому кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна.

У Приватбанку повідомили, що зараз спостерігається нестабільна робота сервісу.

"Зараз спостерігаються тимчасові проблеми у частини клієнтів з входом в додаток Приват24. Фахівці працюють над усуненням збою, протягом години полагодимо", - повідомили в прес-службі банку.

У Приват24 вдруге за тиждень стався збій

Нагадаємо, не так давно 12 травня у роботі Приват24 спостерігалася аналогічна проблема.

Нещодавно ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії для безпечного і швидкого обслуговування по телефону клієнтської підтримки 3700.

Крім того, у Приват24 з'явилася нова функція.

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