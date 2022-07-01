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Приват24 временно не работает: в чем причина

Фото: Приват24 временно не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Зайти в личный кабинет в Приват24 временно невозможно. ПриватБанк проводит регламентные работы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "Приват24".

"Существуют сложности при создании платежей с карты на карту в Приват24 физических лиц", - отмечается на сайте банка.

Фото: Приват24 временно не работает (скриншот)

Также известно, что специалисты уже начали работать над устранением сложностей.

Регламентные работы ориентировочно завершатся в 14:00.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ПриватБанк поможет пенсионерам сформировать и подать заявку на получение международной помощи.

Также недавно банк запустил для предпринимателей новый сервис "касса", который позволяет подключить и использовать POS-терминалы банка как программный регистратор расчетных операций. Наше издание объясняло подробности того, как работает сервис.

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ПриватБанк