ПриватБанк поможет пенсионерам получить международную помощь

Сотрудники отделений и операторы сервисного центра ПриватБанка помогут пенсионерам сформировать и подать заявку на получение помощи. Выплаты тем, кто пострадал от российской агрессии, идут от государства и международных организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Как отмечается в сообщении, заявку на выплату денежной помощи от международных организаций можно подать онлайн через платформу єДопомога и представительства ООН.

Решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации. Помощь могут получить:

внутренне перемещенные лица, находящиеся в единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах;

лица, проживающие / находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;

лица, проживающие/пребывающие на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины.

лица, имеющие социальный статус: человек с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям в том числе из числа внутренне перемещенных лиц.

Выплата помощи осуществляется на любую карту Приватбанка, в том числе на Digital карту, которую можно открыть в Приват24.

Украинцы могут получить выплаты от международных организаций Гуманитарной организации ООН (World Food Programme, WFP), Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН/UNHCR Ukraine), Международного комитета Красного Креста (МККК), Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC), Общества Красного Креста (ОККУ) по программе Прихисток.