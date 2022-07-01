Приват24 тимчасово не працює: в чому причина

Зайти до особистого кабінету у Приват24 тимчасово неможливо. ПриватБанк проводить регламентні роботи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "Приват24".
"Існують складнощі при створенні платежів з карти на карту в Приват24 фізичних осіб", - зазначається на сайті банку.
Фото: Приват24 тимчасово не працює (скріншот)
Також відомо, що спеціалісти вже почали працювати над усуненням складнощів.
Регламентні роботи орієнтовно завершаться о 14:00.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ПриватБанк допоможе пенсіонерам сформувати та подати заявку на отримання міжнародної допомоги.
Також нещодавно банк запустив для підприємців новий сервіс "Каса", який дозволяє підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій. Наше видання пояснювало подробиці того, як працює сервіс.