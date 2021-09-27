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Приват24 возобновил работу после сбоя

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Понедельник 27 сентября 2021 17:01
Приват24 возобновил работу после сбоя Фото: Приват24 возобновил работу после сбоя (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

ПриватБанк восстановил штатную работу мобильного приложения Приват24 после сбоя. В работе сервиса проблем больше не зафиксировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы пресс-службы ПриватБанка Олега Серги.

"Временный технический сбой с авторизацией и входом в Приват24 ликвидирован. Спасибо нашим клиентам за понимание и терпение", - написал он.

Напомним, сегодня около 14:40 в "Приват24" начались проблемы с авторизацией в мобильном приложении.

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