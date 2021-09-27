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В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 14:43
В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема Фото: в приложении "ПриватБанка" произошел сбой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

В работе мобильного приложения Приват24 произошел сбой. Пользователи столкнулись с проблемами авторизации, войти в приложение невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook банка.

"Мы знаем о сложности авторизации в приложении Приват24 и уже занимаемся решением вопроса ... Это не запланированы технические работы, знаем и уже исправляем", - отмечают в банке.

Тем временем при попытке войти в приложение оно не запускается дальше стартовой анимации.

В приложении Приват24 произошел сбой: в чем проблема

Фото: сбой в работе Приват24

Напеним, ранее в ночь с 25 на 26 сентября были проблемы в работе Приват24 для бизнеса, это было связано с техническими работами.

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