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Приват24 відновив роботу після збою

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Понеділок 27 вересня 2021 17:01
Приват24 відновив роботу після збою Фото: Приват24 відновив роботу після збою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

ПриватБанк відновив штатну роботу мобільного додатку Приват24 після збою. У роботі сервісу проблем більше не зафіксовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови прес-служби ПриватБанку Олега Серги.

"Тимчасовий технічний збій з авторизацією і входом в Приват24 ліквідовано. Спасибі нашим клієнтам за розуміння і терпіння", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні близько 14:40 у "Приват24" почалися проблеми з авторизацією у мобільному додатку.

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