Приват24 відновив роботу після збою
Фото: Приват24 відновив роботу після збою (Віталій Носач, РБК-Україна)
ПриватБанк відновив штатну роботу мобільного додатку Приват24 після збою. У роботі сервісу проблем більше не зафіксовано.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови прес-служби ПриватБанку Олега Серги.
"Тимчасовий технічний збій з авторизацією і входом в Приват24 ліквідовано. Спасибі нашим клієнтам за розуміння і терпіння", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні близько 14:40 у "Приват24" почалися проблеми з авторизацією у мобільному додатку.