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Приват24 возобновил работу после сбоя

Киев, Четверг 15 октября 2020 14:32
Приват24 возобновил работу после сбоя
Фото: Приват24 (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

ПриватБанк восстановил штатную работу мобильного приложения "Приват24" после утреннего сбоя. В работе сервиса проблем больше не зафиксировано.

Об этом сообщает сервисный центр "Приват24".

"Трудности при проведении платежей с карты на карту и платежей на пополнение мобильных номеров в Приват24 были устранены", - говорится в сообщении.

Приват24 возобновил работу после сбоя

Напомним, сегодня около 13:30 в "Приват24" начались проблемы с переводами средств из карты на карту и пополнением мобильных номеров.

Отметим, что последний раз сбой в работе "Приват24" произошел в начале июня. Тогда клиенты не могли войти в личный кабинет как приложения, так и интернет-версию сервиса.

На днях произошел сбой в работе Instagram. Пользователи сообщали о сбоях в работе так называемых сторис.

Кроме того, в ряде стран пользователи столкнулись со сбоем в работе социальной сети Facebook.

Добавим, что в работе мессенджера Telegram за последний месяц наблюдалось несколько сбоев. Последний сбой был зафиксирован 7 октября, а 4 октября из-за неисправности оборудования во многих странах нельзя было воспользоваться мессенджером.

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