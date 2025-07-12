"Приват24" тимчасово призупинить платежі: коли та на скільки

Зокрема, з опівночі до 02:00 сервіс йде на технічні роботи. В цей час неможливо буде здійснити платежі чи перекази через "Приват24".

"13 липня з 00:00 до 02:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.