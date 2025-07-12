"Приват24" тимчасово призупинить платежі: коли та на скільки

В ніч на 13 липня застосунок "Приват24" тимчасово призупинить опрацювання платежів. Сервіс не працюватиме дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку у застосунку.
Зокрема, з опівночі до 02:00 сервіс йде на технічні роботи. В цей час неможливо буде здійснити платежі чи перекази через "Приват24".
"13 липня з 00:00 до 02:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в ніч на неділю, 18 травня, "ПриватБанк" також тимчасово обмежив роботу застосунку "Приват24". В той день теж були технічні роботи.
Також ми писали, що у "Приват24" з'явився новий сервіс, який дозволяє поповнювати картки "ПриватБанку" з карток будь-якого банку України без введення реквізитів - за допомогою Google Pay або Apple Pay.
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