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"Приват24" тимчасово призупинить платежі: коли та на скільки

Фото: "Приват24" тимчасово не буде працювати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 13 липня застосунок "Приват24" тимчасово призупинить опрацювання платежів. Сервіс не працюватиме дві години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку у застосунку.

Зокрема, з опівночі до 02:00 сервіс йде на технічні роботи. В цей час неможливо буде здійснити платежі чи перекази через "Приват24".

"13 липня з 00:00 до 02:00 ночі, ми проводимо технічні роботи, під час яких буде відсутня можливість проводити будь-які платежі чи перекази за допомогою "Приват24". Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в ніч на неділю, 18 травня, "ПриватБанк" також тимчасово обмежив роботу застосунку "Приват24". В той день теж були технічні роботи.

Також ми писали, що у "Приват24" з'явився новий сервіс, який дозволяє поповнювати картки "ПриватБанку" з карток будь-якого банку України без введення реквізитів - за допомогою Google Pay або Apple Pay.

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