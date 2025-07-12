"Приват24" временно приостановит платежи: когда и на сколько

В частности, с полуночи до 02:00 сервис уходит на технические работы. В это время невозможно будет осуществить платежи или переводы через "Приват24".

"13 июля с 00:00 до 02:00 ночи, мы проводим технические работы, во время которых будет отсутствовать возможность проводить любые платежи или переводы с помощью "Приват24". Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.