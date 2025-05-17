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Застосунок "Приват24" не працюватиме у ніч на неділю: в чому причина

Субота 17 травня 2025 23:50
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Застосунок "Приват24" не працюватиме у ніч на неділю: в чому причина Фото: Приват24 тимчасово призупинить роботу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на неділю, 18 травня, "ПриватБанк" тимчасово обмежить роботу застосунку "Приват24".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт банку.

У фінустанові зазначили, що робота застосунку буде тимчасово припинення через технічні регламентні роботи.

"У ніч на 18 травня з 00:30 до 04:00, ми проводитимемо технічні роботи. У цей час вхід до Приват24 та здійснення платежів будуть тимчасово недоступні. Вибачте за незручності та дякуємо за розуміння!", - йдеться у повідомленні.

Застосунок &quot;Приват24&quot; не працюватиме у ніч на неділю: в чому причина

Зазначимо, що за підсумками 2024 року, клієнтська база "ПриватБанку" становила 18,32 мільйона фізичних осіб та 910 тисяч бізнес-клієнтів.

На початку травня "ПриватБанк" відновив продаж залізничних квитків через власні сервіси. Перебої були викликані нещодавньою масштабною кібератакою на сервіси "Укрзалізниці".

Раніше фінустанова оновила дизайн та розширила можливості сервісу "Приват24".

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