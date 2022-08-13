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В Приват24 появились новые функции: что добавилось

Фото: в Приват24 появились новые функции (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

ПриватБанк запустил четыре новые функции в приложении Приват24. В частности, в веб-версии приложения теперь можно оформить международное страхование для выезда за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

Новые функции

  1. Инвойсы Payoneer для фрилансеров: можно выставлять инвойсы контрагентам через Приват24.
  2. Изменение лимита на карте юниора: теперь пользователи могут подавать заявки на изменение лимита карты через меню "Кошелек". Родителям поступает запрос на подтверждение в приложении.
  3. "Сделал - заработал": сервис появился в веб-версии Приват24. Благодаря ему родители могут задавать ребенку задания и назначать вознаграждение за их выполнение. Если выполнение подтверждено, ребенок получает денежное вознаграждение на карту юниора.
  4. Международное страхование для выезда за границу "Зеленая карта": оформить страховку можно на срок от 15 дней до 1 года теперь можно и в веб-версии Приват24.

Напомним, ПриватБанк запустил новую функцию, которая позволяет общаться с банком через мобильное приложение.

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ПриватБанк