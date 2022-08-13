RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Приват24 з'явились нові функції: що додалось

Фото: у Приват24 з'явились нові функції (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ПриватБанк запустив чотири нові функції у додатку Приват24. Зокрема, у веб-версії застосунку тепер можна оформити міжнародне страхування для виїзду за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Нові функції

  1. Інвойси Payoneer для фрилансерів: можна виставляти інвойси контрагентам через Приват24.
  2. Зміна ліміту на картці юніора: тепер користувачі можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню "Гаманець". Батькам надходить запит на підтвердження у додатку.
  3. "Зробив - заробив": сервіс з'явився у веб-версії Приват24. Завдяки ньому батьки можуть ставити дитині завдання та призначати винагороду за їхнє виконання. Якщо виконання підтверджено, дитина отримує грошову винагороду на картку юніора.
  4. Міжнародне страхування для виїзду за кордон "Зелена картка": оформити страхування можна на строк від 15 днів до 1 року тепер можна і у веб-версії Приват24.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив нову функцію, що дозволяє спілкуватися з банком через мобільний додаток.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПриватБанк