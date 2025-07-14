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Приват24 повідомив про зміни: кого вони зачеплять і що потрібно знати

Понеділок 14 липня 2025 19:00
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Приват24 повідомив про зміни: кого вони зачеплять і що потрібно знати У "Приват24 для бізнесу" готують важливі зміни (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

ПриватБанк оголосив про зміни в "Приват24 для бізнесу". Вже з 15 липня українських підприємців чекає сюрприз.

РБК-Україна розповідає більше про те, як зміниться щоденна робота бізнес-клієнтів.

Які зміни чекають на бізнес-клієнтів?

14 липня ПриватБанк анонсував важливе оновлення мобільного застосунку "Приват24 для бізнесу" до версії 3.30.0 для користувачів Android та iOS.

Зміни набудуть чинності вже з 15 липня 2025 року. Нова версія принесе розширений функціонал, який спростить взаємодію підприємців з банківськими послугами.

Оновлення стосується кількох ключових розділів мобільного банкінгу.

Кредити

Відтепер підприємці зможуть оформлювати кредитний ліміт "Підприємницький" безпосередньо у застосунку. Це включає перегляд умов, подання заявки та підписання кредитного договору.

Також з'явилася можливість керувати чинними кредитними угодами: змінювати суму ліміту, призупиняти його, відновлювати та повністю погашати.

Виписка

Додано функцію перегляду інформаційного повідомлення, що покращить інформованість користувачів про операції.

Депозити

Реалізовано можливість відкриття угоди з підписанням додаткових документів. Це стосується анкети CRS щодо статусу податкового резидентства та довідки про гарантування вкладів для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

За словами працівників установи, оновлення "Приват24 для бізнесу" покликане зробити банківські операції ще більш зручними та доступними для українських підприємців, спрощуючи управління фінансами прямо зі смартфона.

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