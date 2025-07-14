Приват24 сообщил об изменениях: кого они затронут и что нужно знать

ПриватБанк объявил об изменениях в "Приват24 для бизнеса". Уже с 15 июля украинских предпринимателей ждет сюрприз.

РБК-Украина рассказывает больше о том, как изменится ежедневная работа бизнес-клиентов.

Какие изменения ждут бизнес-клиентов?

14 июля ПриватБанк анонсировал важное обновление мобильного приложения "Приват24 для бизнеса" до версии 3.30.0 для пользователей Android и iOS.

Изменения вступят в силу уже с 15 июля 2025 года. Новая версия принесет расширенный функционал, который упростит взаимодействие предпринимателей с банковскими услугами.

Обновление касается нескольких ключевых разделов мобильного банкинга.

Кредиты

Теперь предприниматели смогут оформлять кредитный лимит "Предпринимательский" непосредственно в приложении. Это включает просмотр условий, подачу заявки и подписание кредитного договора.

Также появилась возможность управлять действующими кредитными соглашениями: изменять сумму лимита, приостанавливать его, возобновлять и полностью погашать.

Выписка

Добавлена функция просмотра информационного сообщения, что улучшит информированность пользователей об операциях.

Депозиты

Реализована возможность открытия сделки с подписанием дополнительных документов. Это касается анкеты CRS о статусе налогового резидентства и справки о гарантировании вкладов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

По словам сотрудников учреждения, обновление "Приват24 для бизнеса" призвано сделать банковские операции еще более удобными и доступными для украинских предпринимателей, упрощая управление финансами прямо со смартфона.