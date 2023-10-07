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"Приват24" найближчим часом припинить роботу через оновлення: названо терміни

Фото: "Приват24" найближчим часом припинить роботу через оновлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Мобільний додаток "Приват24" з 1.00 до 3.00 8 жовтня припинить свою роботу у зв'язку з технічними роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у додатку "Приват24".

Повідомляється, що в зазначений час проводитимуться регламентні роботи, тому доступ до рахунків та сервісів банку не буде. У зв'язку з цим у банку закликали виконати всі необхідні операції раніше або відкласти на ранок 8 жовтня.

ПриватБанк продовжив період дії своїх карток

Нагадаємо, у серпні державний ПриватБанк продовжив період використання всіх карток на 24 місяці. Клієнтам не потрібно перевипускати карти, вони працюватимуть ще два роки понад термін, вказаний на карті.

Крім того, пізніше стало відомо, що ПриватБанк до кінця рокунадсилатиме перевипущені чи нові карти "Новою поштою" безкоштовно.

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