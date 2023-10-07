"Приват24" в ближайшее время прекратит работу из-за обновления: названы сроки

Сообщается, что в обозначенное время будут проводиться регламентные работы, потому доступ к счетам и сервисам банка будет отсутствовать. В связи с этим в банке призвали выполнить все необходимые операции раньше, или отложить на утро 8 октября.

ПриватБанк продлил период действия своих карт

Напомним, в августе государственный ПриватБанк продлил период использования всех карт на 24 месяца. Клиентам не нужно перевыпускать карты, они будут работать еще два года сверх срока, указанного на карте.

Кроме того, позже стало известно, что ПриватБанк до конца года будет присылать перевыпущенные или новые карты "Новой почтой" бесплатно.