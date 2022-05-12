Приват24 начал возобновлять работу
Фото: Приват24 возобновляет работу в стабильном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Мобильное приложение и интернет-банкинг Приват24 начали возобновлять работу. Специалисты банка устраняют последствия сбоя.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
"Приват24 возобновляет работу в стабильном режиме", - сказал представитель банка.
Напомним, сегодня, 12 мая, в работе сервисов Приват24 произошел сбой - клиенты не могли авторизоваться в мобильном приложении и интернет-банкинге.
Отметим, ранее ПриватБанк запустил технологию голосовой биометрии через телефон клиентской поддержки 3700.
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