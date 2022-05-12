Приват24 почав відновлювати роботу
Фото: Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Мобільний додаток та Інтернет-банкінг Приват24 почали відновлювати роботу. Фахівці банку усувають наслідки збою.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.
"Приват24 відновлює роботу в стабільному режимі", - сказав представник банку.
Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, у роботі сервісів Приват24 стався збій - клієнти не могли авторизуватися в мобільному додатку та інтернет-банкінгу.
Зазначимо, раніше ПриватБанк запустив технологію голосової біометрії через телефон клієнтської підтримки 3700.
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