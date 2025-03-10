У Приват24 готують важливі зміни: про що йдеться

ПриватБанк анонсував оновлення мобільного застосунку Приват24, яке передбачає сучасний дизайн і розширення можливостей сервісу. Про це повідомив заступник голови правління банку Маріуш Качмарек.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на сайт ПриватБанку.
Зміни починаються із редизайну головного екрана та впровадження інклюзивних функцій. У банку зазначають, що оновлення є відповіддю на запити користувачів і частиною стратегії цифрового розвитку банку.
Повідомляється, що новий дизайн Приват24 орієнтований на зручність та інтуїтивний інтерфейс. Клієнти отримають миттєвий доступ до балансу та реквізитів карток, а поповнити рахунок можна буде в кілька кліків через Apple Pay, Google Pay або за номером IBAN.
Також на головному екрані з’являться улюблені сервіси та шаблони платежів кожного користувача, а програма лояльності "Привіт" отримає більш зручне розташування на панелі навігації.
Оновлений дизайн застосунку Приват24 (зображення: Telegram-канал PrivatBank_insider)
Раніше РБК-Україна розповідало, що з 1 січня 2026 року ПриватБанк запровадить плату за доставку перевипущених банківських карток, яка раніше була безкоштовною. Вартість доставки по Україні становитиме 80 гривень з ПДВ, а для міжнародних відправлень тариф буде диференційованим залежно від країни. До 31 грудня 2025 року ця послуга залишатиметься безкоштовною.
Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо переоформлення банківських карток. Тепер клієнтам потрібно обов’язково підтвердити свою особу, якщо їхня картка була перевипущена понад рік тому, не використовувалася тривалий час або була заблокована. Для цього необхідно звернутися до відділення банку з паспортом. Нововведення спрямоване на посилення безпеки фінансових операцій.
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