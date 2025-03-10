У Приват24 готують важливі зміни: про що йдеться

Зміни починаються із редизайну головного екрана та впровадження інклюзивних функцій. У банку зазначають, що оновлення є відповіддю на запити користувачів і частиною стратегії цифрового розвитку банку.

Повідомляється, що новий дизайн Приват24 орієнтований на зручність та інтуїтивний інтерфейс. Клієнти отримають миттєвий доступ до балансу та реквізитів карток, а поповнити рахунок можна буде в кілька кліків через Apple Pay, Google Pay або за номером IBAN.

Також на головному екрані з’являться улюблені сервіси та шаблони платежів кожного користувача, а програма лояльності "Привіт" отримає більш зручне розташування на панелі навігації.



Оновлений дизайн застосунку Приват24 (зображення: Telegram-канал PrivatBank_insider)