В Приват24 готовят важные изменения: о чем речь

ПриватБанк анонсировал обновление мобильного приложения Приват24, которое предусматривает современный дизайн и расширение возможностей сервиса. Об этом сообщил заместитель председателя правления банка Мариуш Качмарек.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПриватБанка.
Изменения начинаются с редизайна главного экрана и внедрения инклюзивных функций. В банке отмечают, что обновление является ответом на запросы пользователей и частью стратегии цифрового развития банка.
Сообщается, что новый дизайн Приват24 ориентирован на удобство и интуитивный интерфейс. Клиенты получат мгновенный доступ к балансу и реквизитам карт, а пополнить счет можно будет в несколько кликов через Apple Pay, Google Pay или по номеру IBAN.
Также на главном экране появятся любимые сервисы и шаблоны платежей каждого пользователя, а программа лояльности "Привет" получит более удобное расположение на панели навигации.
Обновленный дизайн приложения Приват24 (изображение: Telegram-канал PrivatBank_insider)
Ранее РБК-Украина рассказывало, что с 1 января 2026 года ПриватБанк введет плату за доставку перевыпущенных банковских карт, которая ранее была бесплатной. Стоимость доставки по Украине составит 80 гривен с НДС, а для международных отправлений тариф будет дифференцированным в зависимости от страны. До 31 декабря 2025 года эта услуга будет оставаться бесплатной.
Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила по переоформлению банковских карт. Теперь клиентам нужно обязательно подтвердить свою личность, если их карта была перевыпущена более года назад, не использовалась длительное время или была заблокирована. Для этого необходимо обратиться в отделение банка с паспортом. Нововведение направлено на усиление безопасности финансовых операций.
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