В Приват24 готовят важные изменения: о чем речь

Изменения начинаются с редизайна главного экрана и внедрения инклюзивных функций. В банке отмечают, что обновление является ответом на запросы пользователей и частью стратегии цифрового развития банка.

Сообщается, что новый дизайн Приват24 ориентирован на удобство и интуитивный интерфейс. Клиенты получат мгновенный доступ к балансу и реквизитам карт, а пополнить счет можно будет в несколько кликов через Apple Pay, Google Pay или по номеру IBAN.

Также на главном экране появятся любимые сервисы и шаблоны платежей каждого пользователя, а программа лояльности "Привет" получит более удобное расположение на панели навигации.



Обновленный дизайн приложения Приват24 (изображение: Telegram-канал PrivatBank_insider)