У Приват24 дублюються платіжки за газ: чому так буває та як діяти

У коментарях під постом на своїй сторінці адміністратори газопостачальної компанії порадили людям, яким приходять ті самі рахунки (наприклад просто від "Нафтогазу" та від представництва у вашому місті) переглянути дані про стан власного рахунку через інші онлайн-сервіси підприємства.

"Рекомендуємо переглядати актуальну інформацію щодо стану рахунку за допомогою онлайн сервісів нашої компанії, а саме через:

особистий кабінет,

чат-боти GASUA у Viber/Telegram або Facebook Messenger,

або зателефонувавши до нашого контакт-центру", - йдеться у відповіді "Нафтогазу" одному з користувачів.

У компанії звернули увагу, що інформація в сторонніх сервісах може містити некоректні дані.

"Це допоможе уникнути плутанини щодо нарахувань та здійснених оплат", - кажуть у "Нафтогазі".

Також адміністрація радить звертатися до онлайн підтримки Приват 24 для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ.

У "Нафтогазі" розповіли, що робити, якщо у "Приват24" дублюються рахунки за газ (фото: скрін facebook.com/NaftogazGasSupply)