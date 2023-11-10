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У Приват24 дублюються платіжки за газ: чому так буває та як діяти

Фото: у "Приват24" можуть дублюватися платіжки за спожитий газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Користувачі мобільних застосунків "Приват24" можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ. У НАК "Нафтогаз України" роз'яснили ситуацію з такими ж рахунками, і дали рекомендації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку НАК "Нафтогаз України".

У коментарях під постом на своїй сторінці адміністратори газопостачальної компанії порадили людям, яким приходять ті самі рахунки (наприклад просто від "Нафтогазу" та від представництва у вашому місті) переглянути дані про стан власного рахунку через інші онлайн-сервіси підприємства.

"Рекомендуємо переглядати актуальну інформацію щодо стану рахунку за допомогою онлайн сервісів нашої компанії, а саме через:

  • особистий кабінет,
  • чат-боти GASUA у Viber/Telegram або Facebook Messenger,
  • або зателефонувавши до нашого контакт-центру", - йдеться у відповіді "Нафтогазу" одному з користувачів.

У компанії звернули увагу, що інформація в сторонніх сервісах може містити некоректні дані.

"Це допоможе уникнути плутанини щодо нарахувань та здійснених оплат", - кажуть у "Нафтогазі".

Також адміністрація радить звертатися до онлайн підтримки Приват 24 для коригування шаблонів для швидкої оплати рахунків за спожитий газ.

У "Нафтогазі" розповіли, що робити, якщо у "Приват24" дублюються рахунки за газ (фото: скрін facebook.com/NaftogazGasSupply)

Раніше повідомлялося, що українцям порадили звертати увагу на колір газу, та дали рекомендації про дії, якщо він не блакитний.

А також перед цим у "Нафтогазі" нагадали, що платіжки за газ прийдуть, навіть якщо квартира порожня, і громадяни виїхали за кордон.

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