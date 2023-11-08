Українцям радять звертати увагу на колір газу: що робити, якщо він не блакитний

Зміна кольору газу з блакитного на червоний або жовтий насправді не свідчить про погану якість "блакитного палива". А є сигналом більш серйозних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз України .

"Коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах треба звернутися до служби газу", - наголошують в компанії та нагадують, що єдиний телефон служби газу - 104.

Що означає жовтий чи червоний колір газу?

Насправді, як пояснюють спеціалісти, до якості газу зміна його кольору не має жодного стосунку.

"Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю", - зазначають спеціалісти..

Причин цього може бути кілька:

неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;

недостатня кількість кисню у приміщенні;

недостатній тиск.

Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі, тому зволікати зі дзвінком в газову службу, не варто.

Чого робити категорично не можна

В "Нафтогазі" наголошують, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ: