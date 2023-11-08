ua en ru
Ср, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українцям радять звертати увагу на колір газу: що робити, якщо він не блакитний

Україна, Середа 08 листопада 2023 11:15
UA EN RU
Українцям радять звертати увагу на колір газу: що робити, якщо він не блакитний Фото: українцям радять звертати увагу на колір газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Зміна кольору газу з блакитного на червоний або жовтий насправді не свідчить про погану якість "блакитного палива". А є сигналом більш серйозних проблем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нафтогаз України.

"Коли бачите відмінний від блакитного колір горіння у ваших газових приладах треба звернутися до служби газу", - наголошують в компанії та нагадують, що єдиний телефон служби газу - 104.

Що означає жовтий чи червоний колір газу?

Насправді, як пояснюють спеціалісти, до якості газу зміна його кольору не має жодного стосунку.

"Жовті та червоні відтінки полумʼя свідчать лише про те, що на пальник газового приладу надходить недостатньо повітря і газ згорає не повністю", - зазначають спеціалісти..

Причин цього може бути кілька:

  • неправильне регулювання подачі повітря в пальник або забруднення сопла пальника;
  • недостатня кількість кисню у приміщенні;
  • недостатній тиск.

Якщо говорити про тиск у системі - це означає певну несправність, яка швидко виявляється та не може бути постійним явищем. За підтримку належного рівня тиску відповідають оператори ГРМ (облгази). Вони ж усувають аварійні ситуації, лагодять розподільні мережі, тому зволікати зі дзвінком в газову службу, не варто.

Чого робити категорично не можна

В "Нафтогазі" наголошують, що самостійне втручання в роботу газових приладів є небезпечним і може призвести до витоків газу або інших нещасних випадків, як то пожеж чи отруєння.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

  • для населення - 7,96 гривень за кубометр;
  • для підприємств теплокомуненерго - за 7,42 гривень за кубометр.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України Газ
NEWS
Важливий день. Україна сьогодні очікує рішення від ЄС щодо початку переговорів: що відомо
Важливий день. Україна сьогодні очікує рішення від ЄС щодо початку переговорів: що відомо
DAILY
Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Антс Ківісельг, розвідка Естонії: Зима для українців буде важкою, Росія продовжить атаки