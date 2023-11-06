Платежі прийдуть, навіть якщо квартира порожня. "Нафтогаз" звернувся до українців за кордоном

Платіжки за газ будуть приходити, навіть, якщо в помешканні ніхто не живе, тому важливо передавати показази кожного місяця. Абоненти, що зараз знаходяться за кордоном, можуть передати покази, використавши міжнародний номер, або це може зробити родич чи квартирант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нафтогаз України ".

"Важливо! Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в компанії, якщо цього не зробити, оператор ГРМ (міськ- або облгаз) може нарахувати обсяг спожитого газу на основі "планового щомісячного об’єму споживання".

"Щоб уникнути цього, передавайте щомісяця фактичні, незмінні показання лічильника", - додають спеціалісти.

Нові можливості

Наразі передати покази може не тільки сам власник, а і наприклад, його родич, квартирант.

"Додали у процес верифікації можливість підтвердження по міжнародному номеру", - зазначають у "Нафтогазі".

Також відтепер є функція визначення типу контакту при ідентифікації:

власник;

квартирант;

родич;

співвласник.

Ціни на газ в Україні

Під час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Тому наразі діють наступні ціни на газ:

для населення - 7,96 гривень за кубометр;

для підприємств теплокомуненерго - за 7,42 гривень за кубометр.

Зазначимо, деякі категорії українців можуть не платити за рахунками за газ у повному розмірі. Знижка надається за весь споживаний обсяг газу. Що це за категорії та як оформити знижку - читайте у матеріалі РБК-Україна.