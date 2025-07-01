Прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою: росіяни стратили українського воїна

"Росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив'язали до мотоцикла і тягли дорогою", - розповів омбудсмен.

Він підкреслив, що це демонстративна жорстокість і черговий військовий злочин Росії. Лубінець вже надіслав листи до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За словами омбудсмена, Росія продовжує діяти як держава-терорист. І за кожен такий злочин вона має нести відповідальність.