Прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою: росіяни стратили українського воїна

Російські окупанти, ймовірно, стратили українського військовополоненого. Відповідне відео поширюють у мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.
"Росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив'язали до мотоцикла і тягли дорогою", - розповів омбудсмен.
Він підкреслив, що це демонстративна жорстокість і черговий військовий злочин Росії. Лубінець вже надіслав листи до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
За словами омбудсмена, Росія продовжує діяти як держава-терорист. І за кожен такий злочин вона має нести відповідальність.
Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що росіяни стратили одразу трьох українських військовополонених.
Таке звірство сталося поблизу села Новопіль Волноваського району. Росіяни оточили українських воїнів, змусили їх скласти зброю і потім розстріляли.
Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.