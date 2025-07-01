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Привязали к мотоциклу и тянули по дороге: россияне казнили украинского воина

Иллюстративное фото: российские оккупанты казнили украинского военнопленного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, казнили украинского военнопленного. Соответствующее видео распространяют в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Россияне, вероятно, казнили украинского пленника. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге", - рассказал омбудсмен. 

Он подчеркнул, что это демонстративная жестокость и очередное военное преступление России. Лубинец уже отправил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста. 

По словам омбудсмена, Россия продолжает действовать как государство-террорист. И за каждое такое преступление она должна нести ответственность. 

Казни украинских военнопленных

Напомним, 6 мая стало известно, что россияне казнили сразу трех украинских военнопленных.

Такое зверство произошло вблизи села Новополь Волновахского района. Россияне окружили украинских воинов, заставили их сложить оружие и затем расстреляли.

Украинские правоохранители начали досудебное расследование.

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Российская ФедерацияВооруженные силы УкраиныВойска РФВойна в УкраинеДмитрий Лубинец