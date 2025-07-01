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Прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою: росіяни стратили українського воїна

Вівторок 01 липня 2025 22:26
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Прив'язали до мотоцикла і тягнули дорогою: росіяни стратили українського воїна Ілюстративне фото: російські окупанти стратили українського військовополоненого (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти, ймовірно, стратили українського військовополоненого. Відповідне відео поширюють у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.

"Росіяни, ймовірно, стратили українського полоненого. У соцмережах поширюється відео: видно, як людину прив'язали до мотоцикла і тягли дорогою", - розповів омбудсмен.

Він підкреслив, що це демонстративна жорстокість і черговий військовий злочин Росії. Лубінець вже надіслав листи до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

За словами омбудсмена, Росія продовжує діяти як держава-терорист. І за кожен такий злочин вона має нести відповідальність.

Страти українських військовополонених

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що росіяни стратили одразу трьох українських військовополонених.

Таке звірство сталося поблизу села Новопіль Волноваського району. Росіяни оточили українських воїнів, змусили їх скласти зброю і потім розстріляли.

Українські правоохоронці розпочали досудове розслідування.

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