Привязали к мотоциклу и тянули по дороге: россияне казнили украинского воина
Российские оккупанты, вероятно, казнили украинского военнопленного. Соответствующее видео распространяют в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.
"Россияне, вероятно, казнили украинского пленника. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге", - рассказал омбудсмен.
Он подчеркнул, что это демонстративная жестокость и очередное военное преступление России. Лубинец уже отправил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.
По словам омбудсмена, Россия продолжает действовать как государство-террорист. И за каждое такое преступление она должна нести ответственность.
Казни украинских военнопленных
Напомним, 6 мая стало известно, что россияне казнили сразу трех украинских военнопленных.
Такое зверство произошло вблизи села Новополь Волновахского района. Россияне окружили украинских воинов, заставили их сложить оружие и затем расстреляли.
Украинские правоохранители начали досудебное расследование.
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