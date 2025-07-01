Привязали к мотоциклу и тянули по дороге: россияне казнили украинского воина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram .

"Россияне, вероятно, казнили украинского пленника. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге", - рассказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что это демонстративная жестокость и очередное военное преступление России. Лубинец уже отправил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

По словам омбудсмена, Россия продолжает действовать как государство-террорист. И за каждое такое преступление она должна нести ответственность.