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Привязали к мотоциклу и тянули по дороге: россияне казнили украинского воина

Вторник 01 июля 2025 22:26
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Привязали к мотоциклу и тянули по дороге: россияне казнили украинского воина Иллюстративное фото: российские оккупанты казнили украинского военнопленного (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты, вероятно, казнили украинского военнопленного. Соответствующее видео распространяют в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца в Telegram.

"Россияне, вероятно, казнили украинского пленника. В соцсетях распространяется видео: видно, как человека привязали к мотоциклу и тащили по дороге", - рассказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что это демонстративная жестокость и очередное военное преступление России. Лубинец уже отправил письма в ООН и Международный комитет Красного Креста.

По словам омбудсмена, Россия продолжает действовать как государство-террорист. И за каждое такое преступление она должна нести ответственность.

Казни украинских военнопленных

Напомним, 6 мая стало известно, что россияне казнили сразу трех украинских военнопленных.

Такое зверство произошло вблизи села Новополь Волновахского района. Россияне окружили украинских воинов, заставили их сложить оружие и затем расстреляли.

Украинские правоохранители начали досудебное расследование.

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Российская Федерация Вооруженные силы Украины Войска РФ Война в Украине Дмитрий Лубинец
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