Костін обговорив із головою Європарламенту спецтрибунал для Путіна

Генпрокурор Андрій Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою. Обговорили покарання Росії за скоєні злочини та як створити спецтрибунал для президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Сподіваємося, що історичне рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності", - зазначив Костін.

Костін наголосив на необхідності створення Спецтрибуналу, адже згідно з міжнародним правом лише трибунал, який має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента.

Глава Європарламенту, у свою чергу, зазначила, що Європа "не заспокоїться, доки Україна не досягне справедливості".