Костін обговорив із головою Європарламенту спецтрибунал для Путіна

Генпрокурор Андрій Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою. Обговорили покарання Росії за скоєні злочини та як створити спецтрибунал для президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс генерального прокурора в Telegram.
"Сподіваємося, що історичне рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності", - зазначив Костін.
Костін наголосив на необхідності створення Спецтрибуналу, адже згідно з міжнародним правом лише трибунал, який має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента.
Глава Європарламенту, у свою чергу, зазначила, що Європа "не заспокоїться, доки Україна не досягне справедливості".
Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний кримінальний суд ухвалив історичне рішення - виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на території їхніх країн.
Росія відразу ж відзначилася цинічною заявою, наголосивши, що не визнає юрисдикцію МКС. А пізніше російський Слідком відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна.