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Костін обговорив із головою Європарламенту спецтрибунал для Путіна

Фото: Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Генпрокурор Андрій Костін зустрівся із головою Європарламенту Робертою Мецолою. Обговорили покарання Росії за скоєні злочини та як створити спецтрибунал для президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Сподіваємося, що історичне рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності", - зазначив Костін.

Костін наголосив на необхідності створення Спецтрибуналу, адже згідно з міжнародним правом лише трибунал, який має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента.

Глава Європарламенту, у свою чергу, зазначила, що Європа "не заспокоїться, доки Україна не досягне справедливості".

Нагадаємо, минулого тижня Міжнародний кримінальний суд ухвалив історичне рішення - виписав ордер на арешт Путіна. Тепер понад 120 країн, які є підписантами Римського статуту, мають заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на території їхніх країн.

Росія відразу ж відзначилася цинічною заявою, наголосивши, що не визнає юрисдикцію МКС. А пізніше російський Слідком відкрив "кримінальну справу" проти прокурора та суддів МКС, які видали ордер на арешт Путіна.

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