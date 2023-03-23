Костин обсудил с главой Европарламента спецтрибунал для Путина

Генпрокурор Андрей Костин встретился с главой Европарламента Робертой Мецолой. Обсудили наказание России за совершенные преступления и как создать спецтрибунал для президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генерального прокурора в Telegram.
"Надеемся, что историческое решение Международного уголовного суда относительно ордера на арест Путина, закрепит его статус изгнанника для цивилизованного мира и станет началом международных процессов привлечения руководства государства-агрессора к индивидуальной ответственности", - отметил Костин.
Костин подчеркнул необходимость создания Спецтрибунала, ведь согласно международному праву только трибунал, имеющий международный статус, может преодолеть иммунитет действующего президента.
Глава Европарламента, в свою очередь, отметила, что Европа "не успокоится, пока Украина не добьется справедливости".
Напомним, на прошлой неделе Международный уголовный суд принял историческое решение - выписал ордер на арест Путина. Теперь более 120 стран, которые являются подписантами Римского статута, должны арестовать Путина, если он появится на территории их стран.
Россия сразу же отличилась циничным заявлением, отметив, что не признает юрисдикцию МУС. А позже российский Следком открыл "уголовное дело" против прокурора и судей МУС, которые выдали ордер на арест Путина.